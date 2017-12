Inter de Limeira goleia o Botafogo A Internacional conseguiu sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista da Série A-1 ao golear o Botafogo, por 4 a 0, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, neste domingo à tarde. Apesar da vitória, o time limeirense se mantém na antepenúltima posição, agora com 16 pontos. O Botafogo continua com 18 pontos, em sétimo lugar. Calil abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo contando com a ajuda do goleiro Wilson Junior, que falhou no lance. Os outros gols saíram na etapa final, com o próprio Calil aos 3, Jorge Luis aos 24 e o centroavante Fábio Zenni aos 25 minutos. Após a rodada deste fim de semana, o União São João é líder isolado do Paulistão, com 28 pontos, seguido pelo Ituano, com 26 pontos. O técnico do Santo André, Luiz Carlos Ferreira, pediu demissão da equipe após a terceira derrota consecutiva, desta vez para o Mogi Mirim por 1 a 0, no sábado. O Santo André é o terceiro colocado com 23 pontos.