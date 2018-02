Inter de Limeira joga última chance Ainda sem nenhum ponto somado no rebolo do Campeonato Paulista, a Internacional enfrenta o Paulista nesta quarta-feira, às 20h30, em Limeira, sabendo que um resultado negativo pode representar o rebaixamento para a segunda divisão estadual. Já o time de Jundiaí está numa situação um pouco melhor, com 4 pontos. Além de uma vitória sobre o Paulista, a Inter de Limeira precisa torcer por uma derrota da Portuguesa para continuar com chances da última rodada do rebolo. O técnico Vica sabe das dificuldades, mas não perde a confiança. "Vamos lutar até o último minuto", avisou o treinador, que não confirma o time que começa o jogo. No Paulista, a vitória contra o Ituano deu novo ânimo na luta contra o rebaixamento. O técnico Luiz Carlos Ferreira optou por escalar três homens na zaga - Alex Xavier, Tiago e Umberto - e três volantes - Fábio Gomes, Alemão e Mancini. Para puxar os contra-ataques, Camanducaia é a novidade no ataque, ao lado de Maurício.