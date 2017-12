Inter de Limeira procura novos parceiros A Internacional de Limeira vai ter que caminhar com suas próprias pernas. Depois que a empresa R.I Sports rompeu o contrato e parceria com o departamento de futebol do clube, os dirigentes limeirenses estão à procura de novos parceiros ou empresas que possam participar do clube que disputa o Campeonato Paulista da Série A2. Para Júnior Chavane, gerente do clube, todos os compromissos assumidos pela R.I. Sports serão cumpridos até este mês de fevereiro. Segundo ele, a empresa italiana desembolsava 70 mil euros por mês para manter o futebol. O grupo investidor, porém, resolveu aproveitar a opção contratual que o deixava livre para romper o compromisso a qualquer tempo. "A opção era de cinco anos, com mais cinco anos. Mas, infelizmente, não deu certo", comentou Júnior. O próprio gerente está tentando viabilizar recursos para o clube, agora sob o comando direto do presidente Wagner Barbosa. "Estamos na busca de novos parceiros e esperamos contar com o apoio do empresariado local", comentou Chavane. Depois de ser rebaixada ano passado, a Internacional tenta se reeguer em 2004. Soma quatro pontos dentro do Grupo 2, estando em terceiro lugar. Seu próximo jogo será sábado contra o líder São Bento, em Sorocaba.