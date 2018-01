Inter de Limeira teme outro massacre A Internacional recebe o São Paulo neste domingo, às 11 horas, no estádio Major José Levy Sobrinho, tentando evitar outro vexame dentro do grupo 2 do Campeonato Paulista. Em sua estréia, no meio da semana, o time de Limeira foi humilhado pela Portuguesa Santista, com a goleada por 6 a 0. O vexame em Santos levou à tona a desconfiança que torcedores e ex-dirigentes tinham sobre a parceria formado com uma empresa italiana. Novo tropeço pode provocar uma crise, inclusive com a quebra da parceria, que foi inicialmente firmada para cinco anos. Mais complicada ainda é a situação do técnico Giuseppe Palaviccinni, que além de ter a corda no pescoço ainda tenta conseguir um visto de permanência no País. Ele não possui visto de trabalho no Brasil. Enquanto isso, Palaviccinni vai tentando arrumar o time. Ele deve fazer apenas uma mudança, com o zagueiro Rogério podendo perder a vaga para Ânderson. Os veteranos zagueiro Válber e o meia Silas continuam entre os titulares. O esquema com três zagueiros também será mantido.