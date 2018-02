Inter de Limeira traz meia experiente A Internacional de Limeira anunciou mais um reforço para a disputa do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira contratou o experiente meia Gil Baiano, vice-artilheiro do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, com oito gols. O jogador, de 31 anos, teve grande destaque no ano de 2002, quando ao lado de Wellington Dias comandou o Brasiliense na Copa do Brasil, levando o time ao vice-campeonato da competição, conquistado pelo Corinthians. Além de Brasiliense e Náutico, ele já atuou no Marília, Vitória, Vila Nova, Fluminense, Caxias, entre outros. Gil Baiano chega para substituir Lindomar, que renovou contrato nesta terça-feira com a Ponte Preta. "Acertamos tudo com o Lindomar, mas o Gama, que detém parte de seu passe, queria uma quantia para liberar sua transferência e desistimos do negócio. Fomos felizes em contratar o Gil Baiano para seu lugar", disse o gerente de futebol, Júnior Barros, que promete até o final da semana anunciar a contratação de um atacante que também estava disputando a Série B. O nome é mantido em sigilo.