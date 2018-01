Inter de Limeira traz novo técnico A Inter de Limeira tem um novo treinador para a disputa do rebolo do Campeonato Paulista. O novo comandante é Vica, que estava no Anapolina-GO e chega para o lugar de Marco Octávio Barbosa, demitido pela diretoria do clube. Esse já é o terceiro técnico da Inter no Paulistão. O primeiro foi o italiano Giuseppe Pallaviccini, que não conseguiu nem visto de trabalho no País e logo foi substituído por Marco Octávio Barbosa, treinador que fez carreira no futebol de praia. Vica já treinou a Inter de Limeira, no Campeonato Paulista do ano passado, quando conseguiu afastar a ameaça de rebaixamento e esteve perto até de disputar o título. Junto com o novo treinador chegaram também o volante Bob, ex-Santo André, e o zagueiro Reginaldo, ex-Mirassol. A Internacional estréia no rebolo do Paulista neste sábado, contra o União São João, em Limeira.