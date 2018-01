Inter de Limeira troca de treinador A vida do técnico Leandro Campos no comando da Internacional no Campeonato Paulista da Série A-1 durou apenas oito rodadas. Após a derrota, em Limeira, para o Mogi Mirim, o treinador acabou pedindo demissão do cargo. Para seu lugar, a diretoria não perdeu tempo e anunciou nesta terça-feira a contratação do ex-zagueiro Vica para assumir o time de Limeira. Como jogador Vica atuou na Ferroviária, Fluminense e Coritiba. Como técnico já trabalhou em vários clubes paulistas como são Caetano, Santo André e América de São José do Rio Preto. Ele estava dirigindo o Anapolina, de Goiás, e realizava grande campanha. O treinador deixa o time goiano invicto e na liderança do campeonato estadual. Mas a vida de Vica agora será um pouco mais difícil. A Internacional ocupa a nona posição na tabela de classificação da Série A-1 com apenas sete pontos ganhos. Em oito jogos, conquistou uma vitória, quatro empates e outras três derrotas. Para acabar com o jejum de vitórias, Vica terá seu primeiro compromisso no próximo final de semana, quando a Inter vai a Santa Bárbara D´Oeste enfrentar o União Barbarense, que está em igual situação na competição.