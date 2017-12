Inter de Limeira vira líder na Série A2 O campeão paulista da Série A2, que integrará a elite estadual em 2005, pode ser definido na penúltima rodada do quadrangular final, no próximo domingo à tarde. A Internacional, líder com 9 pontos, tem chances de garantir antecipadamente o acesso se vencer, em casa, o Flamengo de Guarulhos, desde que os vice-líderes, Taquaritinga e Taubaté, ambos com 7 pontos, empatem no confronto direto. A rodada desta quarta-feira favoreceu a Inter. Em Limeira, a equipe venceu o Taquaritinga por 3 a 1. E, em Taubaté, o time da casa ganhou do Flamengo por 1 a 0. Debaixo de muita chuva, a Inter ficou em vantagem depois da expulsão de dois jogadores do Taquaritinga. Dickson marcou dois gols para o time de Limeira e Nei Bala fez o outro, enquanto Alexandre Bortolato descontou. Já em Taubaté, o único gol do jogo foi marcado por Gilsinho, no começo do primeiro tempo, tirando de vez o Flamengo de Guarulhos da briga pelo acesso - é o lanterna do quadrangular, sem nenhum ponto ganho. Classificação da Série A2: 1) Internacional - 9 pontos 2) Taubaté e Taquaritinga - 7 4) Flamengo - 0