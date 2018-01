Inter de Milão abre as portas a Ronaldo Depois de ter se declarado torcedor de coração da Inter de Milão, comemorado a demissão do técnico argentino Héctor Cúper e não descartar um possível retorno ao clube italiano, Ronaldo agora está em xeque. O presidente Massimo Moratti admitiu nesta quinta-feira que a volta do atacante à equipe será bem-vinda. ?Se realmente esse é o desejo do jogador, podemos pensar em algo?, disse. Embora tenha ficado magoado com a atitude do jogador de trocar a Inter pelo Real Madrid, o dirigente confirmou que mantém contato pessoal com o artilheiro. ?Falar de Ronaldo depois do que ele nos fez é difícil para mim. Mas suas declarações me dão enorme prazer?, explicou. ?Até agora não falamos nada sobre isso, mas se ele me disser pessoalmente, talvez poderíamos começar as negociações?.