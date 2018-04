Inter de Milão acerta contratação do lateral brasileiro Dalbert

A Inter de Milão vai contar com mais um jogador brasileiro no seu elenco. Nesta terça-feira, o lateral-esquerdo Dalbert passou por exames médicos para ser oficializado como reforço do clube italiano, que acertou a sua contratação junto ao Nice.

Dalbert foi um dos destaques do clube na última temporada, quando a equipe terminou o Campeonato Francês na terceira posição, desempenho que garantiu o Nice nas fases preliminares da Liga dos Campeões da Europa - o time disputará uma vaga nos grupos em confronto contra o Napoli, válido pelos playoffs.

Agora, porém, Dalbert não atuará na competição europeia, pois se transferiu para a Inter de Milão, que não se classificou para torneios continentais na última temporada. Até por isso, vem se reforçando com nomes como os do zagueiro Milan Skriniar (ex-Sampdoria) e dos meio-campistas Matías Vecino e Borja Valero (ambos da Fiorentina) nas últimas semanas.

Assim, Dalbert é o mais novo reforço da Inter de Milão, que também conta no seu elenco com o zagueiro Miranda e o atacante Gabriel. Mas apesar de ser brasileiro, ele não atuou profissionalmente no País, iniciando a sua carreira no português Académico de Viseu. Depois, ainda defendeu o Vitória de Guimarães, antes de chegar ao Nice na temporada passada.

Na atual, participou dos dois jogos do time francês com o Ajax pela terceira fase preliminar da Liga dos Campeões, ainda que saindo do banco de reservas em ambos os duelos. E, agora, aos 23 anos, vai defender um dos gigantes do futebol italiano.