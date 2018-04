Inter de Milão anuncia 3 reforços para o meio-de-campo A Inter de Milão não economizou esforços para se reforçar no último dia da janela de transferências de janeiro. Nesta quinta-feira, a equipe italiana confirmou que acertou as contratações do volante Zdravko Kuzmanovic e dos meias Ezequiel Schelotto e Mateo Kovacic.