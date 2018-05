Inter de Milão arranca empate com o laterna Verona e segue em 4º

A Inter de Milão perdeu boa chance de assumir a terceira posição no Campeonato Italiano. Neste domingo, em partida válida pela 24ª rodada, o time não passou de um empate por 3 a 3 com o Verona, fora de casa, após sair na frente, mas levar a virada do adversário.

Com o resultado, a Inter de Milão chegou aos 45 pontos, na quarta posição, e segue atrás da Fiorentina, que soma 46 e só empatou com o Bologna (1 a 1) no último sábado. Já o Verona continua em último lugar, agora com 15 pontos e a nove do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A Inter começou a partida com três brasileiros entre os titulares - o zagueiro Juan, o lateral Alex Telles e o volante Felipe Mello - e abriu o placar logo aos oito minutos, com o gol marcado pelo colombiano Jeison Murillo. Mas o Verona logo conseguiu a virada, com gols do sueco Filip Herlander, aos 13, e Eros Pisano, aos 16 minutos.

O Verona ainda ampliaria a sua vantagem aos 12 minutos da etapa final, com o gol do moldávio Artur Ionita. A Inter, porém, reagiu e ao menos conseguiu o empate, com os gols do argentino Mauro Icardi, aos 16, e do croata Ivan Perisic, aos 33 minutos. Ainda assim, o time segue atrás da Fiorentina na luta pela terceira e última vaga destinada ao futebol italiano na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.