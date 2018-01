Inter de Milão assina com Júlio César A Inter de Milão anunciou nesta sexta-feira a contratação do goleiro Júlio César, que assinou compromisso por 3 anos com o clube italiano. Formado no Flamengo, ele passou os últimos seis meses no Chievo, da primeira divisão da Itália, enquanto esperava a finalização do negócio com a Internazionale, onde será companheiro de outros dois brasileiros: Adriano e Zé Maria. Aos 26 anos, Júlio César saiu do Flamengo no começo do ano já com tudo acertado com a Inter, mas não podia ser inscrito na ocasião e acabou passando um período no Chievo. Lá, amargou a reserva, pois o técnico preferiu manter Marchegiani no gol. Assim, Júlio César acabou perdendo espaço na seleção brasileira. De titular na Copa América do ano passado, ele não foi nem lembrado pelo técnico Parreira para a Copa das Confederações, disputada entre junho e julho. Agora na Inter, Júlio César também terá problemas para jogar, o que pode dificultar sua presença na seleção que disputará a Copa do Mundo de 2006. Afinal, o titular do time de Milão é Francesco Toldo, um goleiro de nome na Itália e que já defendeu até a seleção italiana.