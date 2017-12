Inter de Milão começa 2016 com vitória e continua na liderança

A Inter de Milão começou 2016 com o pé direito. Nesta quarta-feira, na volta do futebol na Itália após o recesso de 15 dias para as festas de fim de ano, o time milanista se manteve na liderança isolada do Campeonato Italiano com uma importante vitória sobre o Empoli por 1 a 0, fora de casa, pela 18.ª rodada. O gol do atacante argentino Icardi, no final do primeiro tempo, garantiu os três preciosos pontos na tabela de classificação.

Isso porque quando entrou em campo, a maioria dos confrontos da rodada já tinham acabado e Fiorentina e Juventus já a tinham ultrapassado com vitórias sobre Palermo e Verona, respectivamente. Assim, mesmo pressionada, a Inter de Milão mostrou maturidade e personalidade para encarar o Empoli, que figura no meio da tabela de classificação - é o oitavo colocado, com 27 pontos.

A vitória na região Toscana levou a Inter de Milão aos 39 pontos, contra 38 da Fiorentina e 36 da Juventus, a atual tetracampeã italiana. Neste domingo, pela 19.ª rodada - a última do primeiro turno -, o time milanista terá pela frente em casa o Sassuolo, no estádio Giuseppe Meazza. O Empoli jogará contra o Torino, em Turim, no mesmo dia.

No Campeonato Italiano, esta foi a nona vitória da Inter de Milão por 1 a 0. Foram ainda duas vitórias por 2 a 1 e duas goleadas por 4 a 0. A equipe tem 24 gols marcados e é o pior ataque entre os cinco primeiros colocados.