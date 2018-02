Inter de Milão confirma retorno de Adriano para janeiro

A diretoria da Inter de Milão voltou a confirmar nesta quinta-feira que o atacante Adriano retornará ao clube no começo de janeiro. Atualmente, o jogador utiliza as dependências do São Paulo para fazer recuperação física e psicológica. "Ele respondeu ao tratamento e parece estar recuperado", conta Ernesto Paolillo, administrador do clube italiano. "Aqui na Itália, recebemos boas notícias dele. Fico feliz que ele tenha se recuperado para voltar". Com essa decisão, diminuem as esperanças do São Paulo de ter o jogador. O clube paulista queria Adriano para a disputa da Copa Libertadores 2008, mas não conseguiu convencer a Inter a emprestar o atleta. O diretor geral da Inter, Marco Branca, e o médico Franco Combi vieram às dependências do São Paulo para acompanhar Adriano, que iniciou o tratamento em novembro. Antes de vir ao São Paulo, Adriano só havia disputado quatro partidas pela Inter e marcado apenas um gol. Ele foi muito criticado na Itália pela vida fora de campo e pelo baixo rendimento físico.