Inter de Milão conquista o tri do Campeonato Italiano Zlatan Ibrahimovic retornou de contusão para marcar duas vezes e a Inter de Milão manteve o título do Campeonato Italiano neste sábado com uma vitória por 2 x 0 sobre o Parma, que acabou sendo rebaixado. O triunfo da Inter no último dia da temporada levou o time ao seu 16o título italiano e o terceiro consecutivo. O time de Roberto Mancini sofreu para ser campeão, perdendo oportunidades para garantir o título nas duas últimas semanas e deixando uma diferença de 11 pontos na liderança que tinha em fevereiro chegar a apenas um. No fim das contas, a segunda colocada Roma terminou três pontos atrás da Inter, depois de empatar por 1 x 1 com o Catânia, que se manteve na primeira divisão, ao contrário do Empoli, que foi para a segunda divisão mesmo vencendo o Livorno, que já havia sido rebaixado, por 2 x 1. A Fiorentina conseguiu a última vaga para a Liga dos Campeões, ficando à frente do Milan, graças ao gol marcado por Pablo Osvaldo, que garantiu a vitória por 1 x 0 sobre o Torino. O quinto colocado Milan venceu a Udinese por 4 x 1, mas ficará de fora da principal competição de clubes da Europa pela primeira vez desde a temporada 2001/02. O clube confirmou que Carlo Ancelotti segue como técnico para a próxima temporada, apesar do mau desempenho do time. O atacante da Juventus, Alessandro Del Piero, foi o artilheiro do Italiano pela primeira vez, depois de marcar dois gols no empate de seu time por 3 x 3 com a Sampdoria no sábado. Del Piero marcou 21 gols no campeonato. VÁRIOS TROPEÇOS O atacante sueco Ibrahimovic não jogava há um mês e meio em razão de uma contusão no joelho, período no qual a Inter sofreu vários tropeços e chegou a ficar ameaçada de jogar fora um scudetto que parecia tão ganho como o que conquistou em 2002. O primeiro tempo em Parma foi sofrível, com os jogadores lutando para jogar futebol em um gramado bastante molhado. A Inter, sabendo que a vitória seria suficiente para levar o título, independentemente do resultado do jogo da Roma, criou algumas chances no primeiro tempo, mas o time só deslanchou após a entrada de Ibrahimovic, logo no início do segundo tempo. O atacante grandalhão marcou o primeiro com um belo chute de fora da área, aos 17 do segundo tempo, e fechou o placar ao completar um cruzamento de Maicon quando faltavam 10 minutos para o fim da partida. Os torcedores da Inter foram proibidos de assistir ao jogo por razões de segurança, mas muitos deles conseguiram entrar no estádio, com milhares do lado de fora esperando para celebrar o título. Relatos da imprensa local dão conta de que houve brigas nas ruas ao redor do estádio antes do início do jogo, com vidros de carros quebrados e pedras sendo jogadas na polícia, mas a situação não chegou a ficar fora de controle. O Parma demitiu o ex-técnico da Inter, Hector Cuper, na semana passada e entregou o comando do time ao jovem treinador Andrea Manzo, sabendo que precisava da vitória para ter uma chance de permanecer na primeira divisão. O campeão de 1995 e 1999 da Copa da Uefa lutou muito e teve algumas poucas chances, mas efetivamente não fez nada que impedisse a queda para a segunda divisão após 18 anos consecutivos na elite do futebol italiano. Até o primeiro gol de Ibrahimovic, a Roma estava viva na briga pelo título, depois de um belíssimo gol de Mirko Vucinic, que colocou o time da capital à frente no placar com oito minutos de jogo na Sicília. No entanto, o Catânia pressionou muito pelo empate e finalmente chegou a ele com o gol que manteve o time na Série A, marcado por Jorge Martinez quando faltavam cinco minutos para o fim do jogo. O Empoli, que foi sétimo na temporada passada e chegou a disputar a Copa da UEFA, teria permanecido na primeira divisão em razão da vantagem que tinha no confronto direto com o Catânia, caso o time de Walter Zenga não houvesse marcado o gol.