Inter de Milão contrata atacante Pandev, da Lazio

Pandev, de 26 anos, assinou um contrato com validade até 2014 e será apresentado oficialmente como reforço nesta quarta-feira, após a partida entre Inter de Milão e Chievo, fora de casa, pelo Campeonato Italiano.

O time milanês, que lidera a competição nacional, com 39 pontos, oito à frente do vice-líder Milan, também anunciou que Pandev usará a camisa 27. O jogador já fez um treino com o restante dos novos companheiros de clube.

Esta será a segunda passagem do atacante pela Inter de Milão, que contratou o jogador junto ao Belasica, da Macedônia, em 2001. Depois disso, o atleta passou por times de menor expressão na Itália, como Spezia e Ancona, antes de se transferir para a Lazio, clube pelo qual vinha atuando desde 2004.