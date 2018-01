Inter de Milão contrata Gamarra O zagueiro paraguaio Gamarra assinou contrato por duas temporadas com a Inter de Milão, segundo anúncio feito nesta quinta-feira pelo clube italiano. O jogador - que estava no AEK Atenas - vai receber US$ 1,5 milhão por temporada e deverá se apresentar ao técnico Hector Cúper logo depois da Copa do Mundo. Gamarra - que no Brasil atuou pelo Inter, Corinthians e Flamengo - foi recomendado pelo próprio Cúper. O técnico está preocupado com as seguidas falhas cometidas pelo seu setor defensivo - que já tem, o argentino Javier Zanetti, o colombiano Iván Córdoba, o uruguaio Gonzalo Sorondo, o italiano Marco Materazzi e o eslovaco Vratislav Gresko. O zagueiro está em Estocolmo, onde na sexta-feira o Paraguai vai enfrentar a Suécia no último amistoso preparação para a Copa do Mundo, antes da viagem à Coréia.