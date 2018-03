Inter de Milão contrata Luciano/Eriberto O meia Luciano Siqueira de Oliveira começa vida nova na Internazionale a partir da temporada de 2003-04. O time de Milão anunciou nesta terça-feira que fechou acordo com o Chievo Verona para ter o brasileiro que teve destaque na Itália por dois motivos bem distantes. Dentro de campo, ganhou notoriedade pelos gols, pelos passes e espírito combativo. Fora, enfrentou problemas desde que, um ano atrás, resolveu revelar que não se chamava Eriberto da Conceição, como era conhecido desde que iniciou carreira no Palmeiras em 1997. Depois de revelar a fraude em torno de sua identidade, Luciano passou por processo na Justiça Esportiva da Itália, amargou suspensão e voltou no meio do campeonato passado. Ainda tem de resolver questões na Justiça Comum. A contratação, por empréstimo de um ano, foi recomendada pelo técnico Héctor Cúper.