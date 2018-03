Inter de Milão demite técnico Mancini A Inter de Milão demitiu o técnico Roberto Mancini nesta quinta-feira, informou a equipe italiana. Segundo reportagens publicadas pela imprensa italiana, o ex-treinador do Chelsea José Mourinho assumiria o comando do time atual campeão da Série A. O futuro de Mancini à frente da equipe estava em dúvida desde a derrota para o Liverpool nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões, em março, quando ele disse que deixaria o time no final da temporada. Porém, o treinador mudou de idéia no dia seguinte. "A Internazionale informou a Roberto Mancini que ele foi demitido do cargo de treinador, em particular devido aos comentários feitos pelo técnico ao final do jogo Inter x Liverpool", disse um comunicado no site oficial do clube. O presidente do clube, Massimo Moratti, realizou uma breve reunião com Mancini na terça-feira e, após dois dias de intensa especulação, o clube confirmou a demissão do técnico. Mancini conquistou três títulos consecutivos do Campeonato Italiano com a Inter, mas nesta temporada a equipe quase foi superada pela Roma, apenas selando o scudetto no último dia. O time desperdiçou uma vantagem de 11 pontos em fevereiro e terminou o campeonato apenas um ponto à frente do time da capital. Outros fatores também contribuíram para a saída do técnico de 43 anos, que ainda tinha quatro anos de contrato com a equipe. O relacionamento com a comissão médica era tenso desde que Mancini criticou os métodos utilizados por eles, e o técnico também irritou Moratti ao decidir não utilizar Luis Figo na equipe. Mancini, que assumiu em 2004, também recusou-se a conversar com a imprensa italiana por várias semanas após uma série de reportagens que ele considerou inadequadas.