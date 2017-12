Inter derrota o Napoli e se classifica à semifinal da Copa da Itália

Bem ao seu estilo, a Inter de Milão conseguiu nesta terça-feira a sua classificação às semifinais da Copa da Itália. Com um forte e eficiente sistema defensivo e rapidez quando teve o contra-ataque à disposição, o time interista derrotou o Napoli por 2 a 0, no estádio San Paolo, em Nápoles, no duelo único pelas quartas de final da competição.

Com a classificação, a Internazionale expurga de vez o trauma da eliminação na temporada passada para o mesmo Napoli e na mesma fase. Há um ano, o time napolitano avançou com um gol do argentino Gonzalo Higuain, aos 48 minutos do segundo tempo. E se vinga também da derrota por 2 a 1, há um mês e meio, pelo Campeonato Italiano, atualmente liderado pelo Napoli - com quatro pontos a mais que a rival de Milão, em terceiro.

Nas semifinais, a Internazionale conhecerá nesta quarta-feira o seu adversário. No estádio Olímpico, em Roma, Lazio e Juventus reeditarão a decisão da última edição da Copa da Itália, conquistada pela equipe de Turim. Nesta fase, o duelo será mata-mata com o jogo de ida na próxima quarta e o da volta em 2 de março. No outro lado da chave estão Milan e Alessandria, da terceira divisão.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em campo, o Napoli começou a partida com várias modificações em relação ao time que joga no Campeonato Italiano - Higuain, por exemplo, estava no banco de reservas -, mas mesmo assim teve mais posse de bola e criou várias oportunidades. Em duas delas, o goleiro Handanovic foi decisivo para evitar o gol napolitano. Do outro lado, apenas um chute de fora da área de Jovetic chegou facilmente às mãos de Pepe Reina.

No segundo tempo, com o 0 a 0 no placar, o técnico napolitano Maurizio Sarri resolveu colocar o meia eslovaco Hamsik e Higuain para tentar a vitória no tempo normal. Novas chances foram criadas, mas quem aproveitou bem as oportunidades criadas foi a Internazionale.

Em dois contra-ataques, definiu a classificação. Aos 29 minutos, Jovetic roubou bola na intermediária e chutou colocado e preciso no ângulo esquerdo de Reina para abrir o placar. Aos 47, Ljajic recebeu livre no meio de campo, avançou e tocou na saída do goleiro espanhol para fazer o segundo. A esta altura, o Napoli já estava com um a menos por causa da expulsão do atacante belga Mertens, aos 43, por tentar simular um pênalti do zagueiro brasileiro Miranda.