Inter de Milão e Roma ficam no empate A Inter trocou de técnico, mas seu futebolzinho continua o mesmo. Neste domingo em sua primeira partida sob o comando de Alberto Zaccheroni, o time de Milão voltou a exibir seus problemas ofensivos e ficou no empate sem gols com a Roma ? que criou mais chances e merecia ter conseguido a vitória. Na classificação do Campeonato Italiano, a Inter já está a nove pontos de distância dos líderes Milan e Juventus (19 a 10). A Roma está em terceiro, com 15.