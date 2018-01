Inter de Milão e Roma perdem na Itália A rodada deste domingo do Campeonato Italiano foi péssima para dois campeões do torneio: Internazionale e Roma, pois ambos foram derrotados. O pior resultado, porém, foi para o time de Milão, que se afasta cada vez mais dos líderes Milan e Juventus. A Inter perdeu por 2 a 1 para o Messina (8.º), na casa do adversário. Os gols do jogo foram de Di Napoli e do brasileiro Rafael para o time da casa, com Julio Cruz descontando para os interistas. Já a Roma perdeu para a Sampdoria, também na casa do rival, pelo mesmo placar: 2 a 1. Os gols foram de Tonetto e Flachi, com Montella descontando. Os outros resultados da rodada foram (sem incluir Lazio x Juventus): Atalanta 1 x 0 Palermo; Bologna 0 x 0 Fiorentina; Brescia 2 x 0 Reggina; Chievo 1 x 1 Cagliari; e Livorno 1 x 0 Lecce. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Italiano 2004/05.