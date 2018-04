Inter de Milão empata com estreante russo na Liga dos Campeões

O centro-avante argentino Alejandro Dominguez, do Rubin, espantou o campeão italiano com um belo gol aos 11 minutos. Dejan Stankovic igualou 16 minutos depois de cabeça aproveitando um cruzamento do lateral brasileiro Maicon.

A Inter, que viu Mario Balotelli ser expulso por um segundo cartão amarelo, teve sorte de escapar com um ponto depois que os russos perderam uma série de chances no final do jogo.

O empate amplia a seca de vitórias da Inter na Liga dos Campeões para sete partidas após o empate sem gols com o Barcelona na partida de estreia no Grupo F duas semanas atrás.

(Reportagem de Gennady Fyodorov)