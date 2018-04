Inter de Milão empata com o Bari no Italiano

Donato Fasano/AP

Paulo Barreto desloca o goleiro Júlio César, da Inter, para marcar de pênalti o segundo gol do Bari

BARI - A Internazionale de Milão conseguiu boa recuperação neste sábado contra o Bari, fora de casa, mas ainda assim ficou apenas no empate por 2 a 2. Depois de sofrer dois gols em menos de quatro minutos já na etapa final, a líder do Campeonato Italiano reagiu e evitou a derrota com gols de Pandev e Diego Milito.

Mas apesar da recuperação no final da partida, a Inter de Milão pode ver o Milan se aproximar neste domingo. O empate deixou a líder com 46 pontos, nove a mais do que seu principal adversário, que pode chegar a 40 se vencer o Siena neste domingo, em Milão. Já o Bari subiu para 28 pontos e se manteve nas posições intermediárias.

Mesmo atuando fora de casa, a Inter começou melhor e quase abriu o placar no minuto inicial com Sneijder. A partida, no entanto, diminuiu de ritmo. E só voltou a ficar movimentada no segundo tempo, quando o brasileiro Paulo Barreto marcou em duas cobranças de pênalti, cometidas por Samuel e Lúcio.

A recuperação dos visitantes começou logo depois com Pandev, aos 24 minutos. E em nova cobrança de pênalti, Milito igualou o placar aos 29. "Todos sabíamos que teríamos um jogo difícil esta noite", assegurou o atacante Pandev. "Precisamos trabalhar muito para conquistar esse ponto, mas queríamos a vitória".

Ainda neste sábado, o Cagliari passou com tranquilidade pelo Livorno em casa e venceu por 3 a 0 - Larrivey marcou duas vezes e Jeda completou o placar. Assim, os donos da casa foram a 30 pontos e subiram para a sexta colocação.