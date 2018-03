Inter de Milão empata no jogo de ida A Inter de Milão conseguiu arrancar um empate fora de casa com o Cagliari por 1 a 1, nesta quinta-feira, na partida de ida pelas semifinais da Copa da Itália. O time da casa abriu o placar num pênalti cobrado por Zola e a Inter empatou com o nigeriano Martins. O jogo de volta acontecerá no próximo dia 18, no estádio San Siro, em Milão. O outro confronto da semifinal é entre Roma e Brescia, que empataram o primeiro duelo em Roma.