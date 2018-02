Inter de Milão empresta Adriano ao São Paulo por seis meses O atacante Adriano, da Inter de Milão, será emprestado ao São Paulo por seis meses, informou o clube paulista nesta quarta-feira. "O São Paulo concluiu com a Inter de Milão o empréstimo do atacante Adriano até 30 de junho de 2008", afirmou o clube em seu site (http://www.saopaulofc.net). O brasileiro de 25 anos, antes temido na Série A da Itália, teve poucas aparições na Inter nas últimas duas temporadas, depois de enfrentar problemas físicos e com álcool. No mês passado, Adriano começou um programa de recuperação física e psicológica no centro de treinamento do São Paulo.