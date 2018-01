Inter de Milão ganha a Copa da Itália A Inter de Milão derrotou, nesta quarta-feira, a Roma por 1 a 0, no estádio San Siro, em Milão, e conquistou o título da Copa da Itália desta temporada. O gol da vitória foi marcado pelo sérvio Mihajlovic, em uma cobrança de falta aos 7 minutos do segundo tempo. No jogo de ida, no último domingo, a Inter havia vencido por 2 a 0, com dois gols do brasileiro Adriano. A conquista, comemorada por cerca de 70 mil torcedores no San Siro, é a quarta da história da equipe de Milão. Além disso, a Inter acaba com uma fila de 16 anos sem conquistar um título nacional (Campeonato Italiano ou Copa da Itália).