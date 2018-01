Inter de Milão ganha com gols de Vieri Com dois gols de Vieri, a Inter de Milão bateu o Palermo por 2 a 0, neste domingo, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time do brasileiro Adriano, que não jogou por conta de uma contusão, está em terceiro na classificação, com 35 pontos, sete pontos a menos que o Milan e 15 em relação à líder Juventus.