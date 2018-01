Inter de Milão ganha torneio na Itália A Inter de Milão conquistou nesta quarta-feira a 5ª edição do Troféu dos Campeões da Itália. Realizado na cidade de Trieste, o torneio amistoso contou ainda com Milan e Juventus. Foram 3 jogos de 45 minutos. No primeiro duelo, a Inter venceu o Milan nos pênaltis. Depois, o Milan perdeu para a Juventus por 2 a 1. E nos últimos 45 minutos, a Inter se deu bem: 1 a 0 na Juve.