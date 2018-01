Inter de Milão goleia Udinese e assegura liderança isolada

Mesmo fora de casa, a Inter de Milão goleou a Udinese por 4 a 0, neste sábado, pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano, e manteve a liderança isolada da competição até o término desta 16ª rodada, que terá cinco jogos neste domingo e será completada apenas na segunda-feira. Mauro Icardi, duas vezes, Jovetic e Brozovic fizeram os gols da partida.

A vitória levou a Inter aos 36 pontos, quatro a mais que a vice-líder Fiorentina, que encara a Juventus fora de casa no domingo. Já a Udinese se vê ameaçada pela zona de rebaixamento, já que soma 18 pontos, na 15.ª colocação.

Para sair na frente do marcador, os visitantes contaram com dois erros infantis da zaga adversária. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Mauro Icardi se antecipou à zaga, que trocava passes na intermediária, invadiu a área e bateu cruzado na saída do goleiro.

Pouco depois, aos 30, foi a vez de Domizzi se atrapalhar com a bola, facilitando a vida de Stevan Jovetic, que avançou e deu uma cavadinha sobre o goleiro para garantir o 2 a 0 ainda antes do intervalo.

Tranquila com a vitória praticamente assegurada, a Inter se postou mais atrás no segundo tempo e só ampliou a vantagem nos minutos finais, novamente com erro da Udinese. Aos 38, Lodi tocou para trás e deu praticamente uma assistência a Icardi, que não teve dó e estufou as redes do goleiro Karnezis.

Dois minutos depois, Brozovic fez o único gol com méritos totais para a Inter. O meia avançou pela esquerda, cortou para o bico da área e chutou bonito, no ângulo esquerdo, sem chances de defesa.

Pela próxima rodada, a Inter recebe a Lazio, no dia 20 deste mês. Antes, porém, o time de Milão entra em campo pelas oitavas de final da Copa da Itália, contra o Cagliari, na terça-feira. A Udinese também entra em campo pelo torneio mata-mata no meio de semana, contra a Lazio, fora de casa. Depois, pelo Italiano, enfrenta o Torino fora de casa.

OUTROS RESULTADOS

Nos outros jogos da 16.ª rodada neste sábado, o Bologna bateu o Genoa por 1 a 0, e o Palermo goleou o Frosinone por 4 a 1 com direito a um gol do veterano Alberto Gilardino.

Por conta da forte neblina na cidade de Reggio Emilia, no norte da Itália, a partida entre Sassuolo e Torino foi adiada. A nova data será determinada pela Liga Italiana e o jogo deve acontecer apenas em janeiro.