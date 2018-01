Inter de Milão negocia português João Mario com o West Ham por empréstimo

O West Ham anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia João Mario, da Inter de Milão, por empréstimo. Campeão da Eurocopa de 2016 com Portugal, o jogador de 25 anos assinou com o novo clube até o fim da temporada e chega como nova opção ofensiva em meio a diversos desfalques no time londrino.

Nos últimos dias, o técnico David Moyes viu os meias Arnautovic e Lanzini se juntarem à lista de lesionados do West Ham, que já contava com os atacantes Michail Antonio, Andy Carroll e Diafra Sakho. Por isso, o clube inglês foi ao mercado e chegou a um acordo com o português até junho.

Revelado pelo Sporting, João Mario era considerado uma das principais promessas do futebol português e se destacou na campanha do país em sua primeira conquista da Eurocopa, em 2016, na França. O desempenho chamou a atenção da Inter de Milão, que desembolsou 40 milhões de euros para contratá-lo. Mas o jogador decepcionou durante o ano e meio que por lá atuou.

Agora, João Mario tentará recuperar seu melhor futebol com a camisa do West Ham. Como vinha treinando normalmente na Inter, ele deve ficar à disposição para entrar em campo já diante do Wigan, neste sábado, pela Copa da Inglaterra.

O anúncio da equipe londrina nas redes sociais utilizou uma referência ao personagem “Mario Bros” e aproveitou para divulgar que o jogador utilizará a camisa 18.