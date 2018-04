Inter de Milão para no Rubin Kazan em duelo na Rússia

A Inter de Milão empatou por 1 a 1 com o Rubin Kazan, nesta terça-feira, na Rússia, e perdeu nova chance de conquistar a sua primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões da Europa. O resultado deu ao time russo o seu primeiro ponto no torneio, enquanto a equipe do goleiro brasileiro Júlio César amargou um empate pela segunda vez seguida no Grupo F. Na estreia, a Inter ficou no 0 a 0 com o Barcelona, na Itália.

A partida contra a Inter de Milão foi histórica para o Rubin Kazan, que fez seu primeiro jogo na Rússia em uma Liga dos Campeões. No duelo, o atacante argentino Domínguez abriu o placar para o time russo logo aos 11 minutos do primeiro tempo, mas a Inter reagiu rápido e empatou com um gol do sérvio Stankovic aos 27 da mesma etapa.

Na próxima rodada do Grupo F da Liga dos Campeões, marcada para o dia 20 de outubro, o Dínamo de Kiev enfrentará a Inter de Milão na Ucrânia, enquanto o Barcelona receberá o Rubin Kazan no Estádio Campo Nou.