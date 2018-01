Inter de Milão passa fácil pelo Lecce A Inter de Milão recuperou-se da derrota diante do Palermo na última rodada do Campeonato Italiano. Neste sábado, em Milão, o time dos brasileiros Zé Maria e Adriano venceu o Lecce por 3 a 0. Os gols foram todos de estrangeiros: marcaram, na ordem, o nigeriano Martins, o sérvio e montenegrino Stankovic e o argentino Julio Cruz. Com o resultado, a Inter assumiu provisoriamente a liderança do campeonato com seis pontos, mesma soma que Juventus, Livorno e Udinese, que jogam no domingo. O Lecce é o 17º, com apenas um ponto ganho. No outro jogo deste sábado, o Parma conseguiu sua primeira vitória: 1 a 0 sobre o lanterna Empoli, com gol de Corradi. Dessa forma, pulou para a nona posição, com quatro pontos.