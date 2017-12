Inter de Milão passa pelo Parma No jogo que fechou a 12ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão venceu o Parma por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Os gols foram de Figo e Cambiasso. Com o resultado, a equipe milanesa chegou aos 23 pontos e se manteve na quarta colocação. Já o Parma, do brasileiro Fábio Simplício, estacionou nos nove e se manteve em situação complicada, ocupando apenas o 16º lugar.