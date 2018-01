Inter de Milão perde a liderança A Inter de Milão foi surpreendida pelo Palermo, recém-promovido para a Série A do Campeonato Italiano, e perdeu a liderança da competição. Jogando fora de casa, o time do brasileiro Adriano perdeu por 3 a 2 e estacionou nos três pontos. Corini, Terlizzi e Makinwa abriram 3 a 0 para o Palermo, que se acomodou e deixou a Inter diminuir com o argentino Julio Cruz, por duas vezes.