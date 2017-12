Inter de Milão perde na Copa da Uefa Pelo jeito, a Inter de Milão vai precisar da dupla Ronaldinho e Vieri para passar à próxima fase da Copa da Uefa. Nesta quinta-feira, no jogo de ida da terceira fase, o time italiano não pôde contar com seus dois principais atacantes e perdeu para o Ipswich Town, por 1 a 0, na Inglaterra. O gol foi de Armstrong, aos 36 minutos do segundo tempo. O principal rival da Inter, o Milan, conseguiu uma boa vitória nesta quinta-feira. Em casa, ganhou do Sporting, de Portugal, por 2 a 0. Outros resultados da rodada da Copa da Uefa: Fiorentina 0 x 1 Lille e Glasgow Rangers 0 x 0 Paris Saint-Germain.