Inter de Milão perto de contratar brasileiro Daniel Carvalho

A Inter dever acertar nesta quinta-feira a contratação do meia-atacante brasileiro Daniel Carvalho, que foi revelado pelo Internacional e está desde 2004 no CSKA Moscou. Mas como não poderá inscrevê-lo na segunda metade da temporada (a legislação permite que cada clube inscreva apenas um novo jogador extracomunitário por temporada, e a Inter gastou essa vaga em agosto com o zagueiro colombiano Rivas), o clube italiano deve emprestá-lo de graça para o Siena. Daniel Carvalho estará nesta quinta-feira em Milão para fazer exames médicos. Se tudo correr bem (a Inter quer ver como anda o seu joelho direito, que o deixou sete meses parado este ano), ele assinará contrato por quatro anos, com opção para um quinto. Os dirigentes italianos entendem que não precisam pagar nada para tirá-lo da Rússia, já que o contrato de Daniel Carvalho com o CSKA termina em janeiro. Mas os russos alegam que há uma cláusula no contrato que dá ao clube a preferência para a renovação. Daniel Carvalho tem 24 anos e em 2003 foi campeão mundial sub-20 com a seleção brasileira. No CSKA, conquistou a Copa da Uefa em 2005. Ele foi nome fixo nas convocações feitas pelo técnico Dunga em 2006, mas não tem sido chamado ultimamente.