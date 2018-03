Inter de Milão quer Alex, do PSV A boa temporada na Holanda está rendendo frutos para o zagueiro Alex. Titular do PSV Eindhoven na campanha do título nacional, o ex-jogador do Santos despertou o interesse da Inter de Milão. Segundo um jornal italiano, o presidente do clube Massimo Moratti quer contratá-lo para a próxima temporada. Mesmo com o passe valorizado - especula-se que o preço é US$ 10 milhões -, Moratti está disposto a pagar o que for pelo zagueiro brasileiro. Após o encerramento da temporada européia, o presidente da Inter de Milão deverá se desfazer de alguns jogadores do atual elenco para ajudar na negociação. Com 22 anos e em seu primeiro ano na Europa, Alex já marcou cinco gols pelo PSV. Dois deles foram pela Copa dos Campeões da Europa, competição em que o time holandês chegou até a semifinal - perdeu para o Milan.