Inter de Milão quer Diego, diz jornal A equipe da Inter de Milão está tentando a contratação do meia Diego, do Santos, segundo informa nesta segunda-feira o diário italiano La Gazzetta dello Sport. O jogador, convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para os dois último jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, neste ano, tem contrato com o Santos até final de 2005. De acordo com o jornal, a diretoria do clube italiano negocia a contratação do brasileiro já para o primeiro semestre do ano que vem. A Inter ocupa a quinta colocação na Liga italiana, com 16 pontos, sete a menos que a líder Juventus.