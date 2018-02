Inter de Milão quer o brasileiro Elano para 2008

O meia brasileiro Elano, que brilha Manchester City, é o mais novo alvo da Inter de Milão para se reforçar em 2008. A informação é do tablóide inglês News of the World. Segundo o jornal, o técnico do time italiano, Roberto Mancini, é fã do ex-jogador do Santos. Jogador da seleção brasileira, Elano custou à equipe do norte da Inglaterra 8 milhões de euros (cerca de R$ 20,5 milhões), que o contratou no meio do ano. Segundo o jornal, o Manchester City não está disposto a negociar o brasileiro, que vem tendo grandes atuações com a camisa do clube, mas a Inter insiste em tentar levar Elano para Milão. Em quarto lugar no Campeonato Inglês, o Manchester City não quer nem saber do interesse dos italianos, e se depender do técnico Sven-Goran Eriksson, que levou o meia brasileiro à Inglaterra, Elano continua jogando na Premier League.