Inter de Milão revela confiança para enfrentar o Chelsea Um dos confrontos mais difíceis das oitavas de final da Liga dos Campeões, Inter de Milão x Chelsea reunirá dois dos grandes times europeus na atualidade. Mas apesar da dificuldade que pode enfrentar diante do atual líder do Campeonato Inglês, boa parte do time italiano demonstra estar confiante para as partidas.