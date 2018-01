Inter de Milão se salva no final A Internazionale conseguiu a vitória sobre a Reggina com um gol de Recoba aos 48 minutos do segundo tempo. Com os 2 a 1 neste domingo, a equipe de Milão segue entre os líderes do Campeonato Italiano, com 6 pontos ganhos em duas rodadas disputadas, ao lado de Milan, Juventus e Piacenza. No jogo deste domingo, a Inter saiu na frente, com o gol de Vieri logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Mas Nakamura empatou, cobrando pênalti, aos 47 do segundo. Aí, o uruguaio Recoba, um minuto depois, deu a vitória ao time de Milão. Assim como a Inter, o Piacenza chegou aos 6 pontos, ao derrotar a Udinese por 2 a 0. Milan e Juventus também lideram, após vencerem seus jogos no sábado. Em outros quatro jogos disputados no Campeonato Italiano, Parma 2 x 0 Como, Atalanta 2 x 2 Bologna, Chievo 1 x 2 Brescia e Torino 0 x 1 Lazio. Ainda neste domingo, Roma e Modena encerram a segunda rodada.