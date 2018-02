Inter de Milão segue firme na luta pelo tri da Copa da Itália Jogando com um time misto, a Inter de Milão bateu o Empoli por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Giuseppe Meazza, e classificou-se para as semifinais da Copa da Itália, torneio do qual é a atual bicampeã. A equipe milanesa já havia vencido a primeira partida por 2 a 0. Os gols da vitória da Inter foram marcados pelo argentino Cambiasso e pelo lateral-esquerdo Grosso. Eles foram uns dos poucos titulares escalados pelo técnico Roberto Mancini. Nenhum dos quatro brasileiros do grupo - Júlio César, Maicon, Maxwell e Adriano - atuou ou ficou no banco de reservas. O Empoli ainda perdeu um pênalti, com Gasparetto. A Roma arrancou um empate por 2 a 2 com o Parma fora de casa e também avançou às semifinais. Muslimovic fez os dois gols dos anfitriões e De Rossi e Pizarro igualaram. O time da capital havia vencido o primeiro confronto por 2 a 1. Quem também passou de fase foi a Sampdoria, que repetiu os 2 a 1 do primeiro jogo contra o Chievo, mesmo atuando fora de casa nesta quarta. Bonazzoli e Delvecchio marcaram para a equipe genovesa e Marcolini descontou. Nesta quinta-feira, o Milan decide com o Arezzo, em Milão, a última vaga nas semifinais. A equipe de Dida, Cafu, Serginho e Kaká pode perder por até um gol de diferença, já que ganhou o primeiro jogo por 2 a 0.