Inter de Milão tenta ampliar vantagem no Italiano

A Inter de Milão tem uma boa chance de voltar a disparar na liderança do Campeonato Italiano: líder, com 28 pontos, enfrenta a Fiorentina, que soma 24 pontos e caiu para a quinta posição, depois de somar apenas um ponto nos últimos dois jogos. A equipe joga em Florença e aposta no fator campo para voltar a vencer. Veja também: Campeonato Italiano 2007/08 A atração da equipe da casa será a volta do técnico Cesare Prandelli ao banco de reservas - ele não foi ao empate por 1 a 1 com o AEK, no meio da semana, pela Copa da Uefa, por causa da morte de sua mulher. Na Inter, que segue com vários desfalques, o destaque é o goleiro Júlio César, que durante a semana admitiu estar cansado com os constantes boatos do interesse da equipe no goleiro Buffon, da Juventus. "Buffon é um campeão do mundo, mas não me sinto pior que ele e também posso ganhar uma Copa", disse o jogador, titular da seleção brasileira. Afirmou ainda que conta com a confiança do técnico Roberto Mancini. "Ele sempre deixou claro que, se continuar trabalhando, seguirei como titular", concluiu Júlio César, que mandou para o banco, ao chegar à Inter, o experiente Toldo, então titular da seleção italiana. Outros dois candidatos à liderança se enfrentam neste domingo: Roma e Udinese, ambas com 25 pontos, jogam no Estádio Olímpico, na capital italiana. As duas equipes têm desfalques importantes: a Roma não contará com Totti, que voltou a sentir dores no tornozelo esquerdo, enquanto a Udinese não terá o zagueiro brasileiro Felipe, suspenso. Na Sicília, Catania e Palermo repetem o clássico que, em fevereiro deste ano, provocou a adoção de medidas duras de segurança no futebol italiano. Na ocasião, houve conflitos dentro e fora do estádio e ocorreu a morte de um policial, o que causou o adiamento de jogos e a criação de normas rígidas, que foram ainda mais apertadas com a morte de um torcedor da Lazio, há três semanas, atingido por uma bala perdida durante uma briga. Por causa dessas medidas, por exemplo, o Napoli não terá seus torcedores na partida deste domingo, fora de casa, contra a Atalanta. Nos outros jogos, o Cagliari recebe o Livorno, o Parma enfrenta o Empoli, o Siena joga contra a Lazio e o Genoa visita o Torino.