Inter de Milão vai recorrer de multa de Balotelli

Balotelli, filho de imigrantes de Gana, aplaudiu os torcedores do Chievo Verona quando foi substituído durante a vitória da Inter de Milão por 1 a 0, em partida disputada na última quarta-feira. O atacante marcou o único gol da partida e disse que estava "incomodado" com as vaias e o comportamento dos torcedores.

A Inter de Milão foi multada em 15 mil euros por abuso racial dos seus torcedores com o meio-campista brasileiro Luciano, do Chievo, e pelo arremesso de fogos de artifício dos fãs. O Chievo não foi punido pelos incidentes na partida.