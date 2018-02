Inter de Milão vence 12.ª seguida e bate recorde no Italiano A Inter de Milão venceu neste sábado o Torino fora de casa por 3 x 1 e estabeleceu um novo recorde no Campeonato Italiano ao alcançar 12 vitórias consecutivas (a marca anterior era da Roma, com 11). Autor do primeiro gol da partida, Adriano deixou o jogo no segundo tempo machucado. Jogando fora de casa, a Inter partiu para o ataque desde o começo da partida e chegou ao primeiro gol aos 22 minutos com uma dobradinha brasileira. Maicon cruzou na cabeça de Adriano e o atacante abriu o placar. Nas últimas cinco partidas da equipe de Milão, ele marcou quatro vezes. Na segunda etapa, o Torino tentou se impor e Fiore empatou aos 13 minutos. Porém, Ibrahimovic colocou a Inter na frente novamente aos 15 e Materazzi fechou o placar, cobrando pênalti sofrido por Adriano, aos 40 minutos. No lance, o atacante brasileiro sentiu a pancada e foi substituído. A Inter lidera o Campeonato Italiano com 51 pontos, seguida pela Roma com 41 e Palermo com 35. O Torino segue na competição com 22 pontos. No outro jogo do dia, o Empoli venceu o Parma em casa por 2 a 0. Completam a rodada no domingo os seguintes jogos: Milan x Reggina, Atalanta x Livorno, Cagliari x Ascoli, Chievo x Catania, Messina x Roma, Palermo x Udinese, Sampdoria x Fiorentina e Lazio x Siena.