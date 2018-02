Inter de Milão vence, de virada, e carimba a faixa do Milan

A Inter de Milão fechou o ano em grande estilo, com uma vitória de 2 a 1 sobre o Milan que garantiu ao time do goleiro brasileiro Júlio César o título de campeão de inverno do Campeonato Italiano após a 17ª rodada do certame. Antes mesmo da metade da competição, a equipe de Roberto Mancini já soma 43 pontos, sete a mais do que a Roma e oito à frente do Juventus. Já o Milan ocupa por enquanto apenas o 12º lugar na tabela, com apenas 18 pontos, mas com três jogos a menos por causa da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos A última rodada do ano serviu para demonstrar o bom momento da Inter e a incapacidade do Milan de ganhar no estádio San Siro nesta temporada. Foi um choque de estilos entre um time que não tinha nem ao menos um italiano em sua equipe titular - mas contava com nove sul-americanos - e outro que escalou sete atletas da Azzurra. Com isso, a Inter se impôs, ou melhor, a conexão argentina entre Julio Cruz e Esteban Cambiasso, que serviu para virar um jogo favorável ao time de Carlo Ancelotti desde os 17 minutos do primeiro tempo, quando Pirlo marcou numa perfeita cobrança de falta. O chileno Luis Jiménez tentou empatar dois minutos depois, mas jogou a bola no travessão; a Inter conseguiu enfim igualar o placar antes do intervalo, quando Julio Cruz aproveitou um passe de Cambiasso e venceu o goleiro Dida, com três zagueiros do Milan para impedi-lo. A equipe de Ancelotti sentiu o cansaço acumulado pela disputa do mundial de clubes no Japão e, com isso, o técnico pôs rapidamente em campo Gilardino, Emerson e Serginho no lugar de Inzaghi, Gattuso e Seedorf, respectivamente, mas não evitou que a Inter tomasse o controle do jogo. E foi Cambiasso, que assumiu a condição de líder do meio-campo da Inter, que decidiu o clássico de Milão aos 17 do segundo tempo com um chute de fora da área que entrou após falha de Dida. Depois disso, o Milan não conseguiu mais responder ao poder em campo da Inter, com Kaká, Emerson e Ambrosini desperdiçando chances de empate. Outros jogos A Roma é a vice-líder do Campeonato Italiano após a vitória sobre o Sampdoria no sábado por 2 a 0, com dois gols do atacante Francesco Totti. O primeiro foi aos 12 minutos do primeiro tempo, de pênalti, e o segundo ocorreu apenas no último minuto do tempo regulamentar. A Juventus termina no terceiro lugar um ano em que começou na Segunda Divisão. A esquadra de Turim bateu o Siena com gols do bósnio Salihamidzic e do francês Trezeguet, que assumiu a artilharia do Campeonato Italiano após balançar as redes por 12 vezes. Outros destaques da 17ª rodada da competição foram o empate de 2 a 2 entre Lazio e Palermo e a goleada de 5 a 1 da Fiorentina sobre o lanterna Cagliari, com gols de Montolivo, Mutu (2) e Santana (2).