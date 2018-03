Inter de Milão vence e está na final da Copa da Itália

A Inter de Milão venceu nesta quarta-feira a Lazio por 2 a 0 na volta das semifinais da Copa da Itália e garantiu uma vaga na final da competição. Veja também: Bento XVI recebe jogadores da Inter de Milão no Vaticano O primeiro gol da partida realizada no estádio Olímpico da capital italiana foi marcado pelo português Pelé, aos sete minutos do segundo tempo. O atacante argentino Julio Cruz marcou o segundo aos 40, após falha do goleiro Ballotta. No final da partida, o zagueiro Marco Materazzi fez uma falta dura em Pandev e levou cartão vermelho. Como o jogo de ida, em Milão, terminou em 0 a 0, a vitória simples foi suficiente para garantir a Inter na final. Na decisão, a Inter enfrenta o vencedor do confronto entre Roma e Catania, que jogam a partida de volta nesta quinta.