Inter de Milão vence e garante primeiro lugar do grupo Apesar de continuar decepcionando no Campeonato Italiano, pelo menos na Liga dos Campeões a Inter de Milão faz o papel que dela se espera. Nesta terça-feira, a equipe dos brasileiros Júlio César e Lúcio empatou em 1 a 1 com o Trabzonspor, na Turquia, e assegurou com uma rodada de antecedência o primeiro lugar do Grupo B da Liga dos Campeões.